Calciomercato Juventus, Cherubini lo fa fuori | Destinazione bomba

Calciomercato Juventus, il giocatore sta deludendo e dovrebbe lasciare Torino a fine stagione. Due squadre lo hanno già puntato.

Grandi interrogativi aleggiano sul futuro di Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo è in prestito biennale dall’Atletico Madrid ma con ogni probabilità lascerà la Juventus a fine stagione. O meglio, il club bianconero avrebbe già deciso di non esercitare il diritto di riscatto e quindi di non sborsare i 35 milioni di euro pattuiti con i Colchoneros nell’estate 2020, quando l’attaccante a sorpresa fece ritorno a Torino. Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile riduzione della clausola.

Ma le prestazioni non esaltanti del giocatore avrebbero fatto cambiare idea al direttore sportivo Federico Cherubini, convintosi a lasciarlo andare: non vale un investimento del genere. Queste le ultime notizie che giungono dalla Spagna e che di sicuro non fanno piacere alla dirigenza biancorossa, che fino a qualche mese fa era abbastanza sicura che l’affare alla fine sarebbe andato in porto.

Calciomercato Juventus, Arsenal e Tottenham su Morata

Già, perché per l’Atletico Madrid adesso Morata sarebbe un “peso” non indifferente e non solamente per l’ingaggio. Diego Simeone, infatti, lo aveva già bocciato due anni fa, quando dopo un anno di permanenza al Wanda Metropolitano aveva accettato ben volentieri di girarlo in prestito alla Juventus. Come riporta Elgoldigital.com, da Madrid stanno sondando le piste inglesi.

Il centravanti della Roja di Luis Enrique conosce bene la Premier League – in passato è stato al Chelsea – e non sarebbero in poche le squadre interessate a riportarlo in Inghilterra. Tra queste, come fanno sapere dalla Spagna, ci sono le due londinesi, l’Arsenal di Mikel Arteta e il Tottenham di Antonio Conte.