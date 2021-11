Paratici, Nedved e Agnelli | Quando vanno in procura gli indagati

Per adesso sentiti soltanto le persone informate sui fatti, ma Paratici, Nedved e Agnelli dovranno andare in Procura a riferire.

Uno dopo l’altro tutti saliranno gli scalini della Procura ed entreranno a parlare con i pm destinatari dell’inchiesta della Guardia di Finanza. Scene, purtroppo, già viste in occasione di Calciopoli. All’epoca toccò a Moggi, Girando e Bettega. Adesso Paratici, Nedved e Agnelli. Quella nuova triade che, dopo tante vittorie, si è sgretolata come neve al sole. E lascerà soltanto macerie. Gli effetti, ad oggi, non sono assolutamente prevedibili né in termini economici e né sportivi.

Paratici e gli altri, quando vanno in Procura

Non risultano essere stati ancora convocati Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. La Procura potrebbe anche scegliere di non convocarli. L’avvocato che difenderà Agnelli, Davide Sangiorgio, sarà lo stesso dell’ex capo dell’area tecnica. I tempi non saranno lunghi secondo la Gazzetta dello Sport: si punta a chiudere gli interrogatori in 15 giorni e la fase istruttoria nel giro di un mese. I tre saranno attesi da centinaia di fotografi e giornalisti, pronti a scattare il mostro in prima pagina. La Juventus fa sempre notizia e quando non vince… c’è sempre di cosa parlare.