Salernitana-Juventus, cosa dicono i bookmaker | Non ci sono dubbi

Pochi giorni dopo la sconfitta con l’Atalanta la Juventus torna in campo questa sera per giocare in trasferta contro la Salernitana.

Una partita che i bianconeri devono assolutamente vincere per non aprire una pericolosa crisi. La posizione di classifica non può certo essere soddisfacente, specie in campionato. La Juventus è lontana non solo dalla zona scudetto, ma anche dalla zona Champions League. E conquistare un piazzamento europeo per la prossima stagione è importante dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che garantisce. Tornando alla sfida odierna, l’avversario è una Salernitana che naviga nei bassifondi e che sta cercando sempre di dare il massimo, anche se spesso non raccoglie risultati positivi. Dybala e soci dovranno fare grande attenzione ai campani, vogliosi di conquistare un risultato storico.

Juventus nettamente favorita per il match odierno

Tuttavia gli analisti non sembrano avere grossi dubbi su chi riuscirà a portare a casa la vittoria. Almeno così si legge su Agipronews, che riporta le quote di Sisal Matchpoint che vedono la Juventus nettamente favorita sulla Salernitana nonostante negli unici due precedenti in serie A i bianconeri non siano mai riusciti a vincere. Il segno 2 è offerto in lavagna a 1.36 mentre il successo casalingo è bancato a 8.50. Decisamente alta anche la quota relativa al segno X, quotato 5. I bookmaker sanno benissimo che uno degli uomini chiave di questa partita potrebbe essere Paulo Dybala. La Juve fa affidamento sul talento del suo numero dieci e gli analisti lo vedono come possibile primo marcatore, quotato 5.25. Sarà davvero lui a trascinare la sua squadra verso quel successo tanto ambito?