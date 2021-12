Calciomercato Juventus, il rinnovo si complica | Affare a parametro zero

Calciomercato Juventus, si complica il rinnovo. E di conseguenza di avvicina l’affare a parametro zero. Di mezzo c’è l’ennesimo infortunio

Il comunicato ufficiale dell’infortunio che, inevitabilmente, complica anche il possibile rinnovo alla fine della stagione. Un problema per il Barcellona, senza dubbio, al quale guarda con molto interesse la Juventus, che da un po’ di tempo è sulle tracce del calciatore.

Partiamo da un fatto, quello reale: il Barcellona, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha spiegato che Sergi Roberto, “sarà operato per la lesione al retto femorale destro della coscia destra”. Uno stop, l’ennesimo per il centrocampista spagnolo – che può anche giocare come esterno difensivo – che ne mette sicuramente a rischio il futuro in maglia blaugrana.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, effetto domino | Trovati i soldi per Chiesa

Calciomercato Juventus, s’avvicina il colpo a zero

E così, le voci che confermavano l’interesse della società bianconero per il 29enne – sul quale c’è anche il Milan – vengono decisamente potenziate da questo ennesimo stop. Il Barcellona difficilmente rinnoverà il contratto a Sergi Roberto, e anche il calciatore sembra convinto che sia ormai arrivato il momento di trovare una nuova sistemazione. Un nuovo percorso della sua carriera da professionista, che lo potrebbe portare in Italia.

Sergi Roberto è un elemento di sicuro affidamento. Duttile, non più giovanissimo, ma che può sicuramente garantire ancora un paio di stagioni su buoni livelli. Ecco perché Cherubini, spinto anche da Allegri, ci aveva fatto un pensiero. Ma soprattutto, in questo momento così delicato sotto il profilo economico per tutti, quello che spinge è il fatto che il giocatore si possa liberare senza versare un euro nelle casse del Barcellona. Di sviluppi ce ne saranno sicuramente nelle prossime settimane. Ma la sensazione è che, con un poco di volontà, qualora l’interesse fosse reale, l’affare si potrebbe chiudere in breve tempo.