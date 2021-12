Calciomercato Juventus, l’asse con il Tottenham di Antonio Conte potrebbe surriscaldarsi da un momento all’altro: tutti gli affari sul piatto.

Sebbene manchino ancora alcune settimane all’apertura della sessione invernale di calciomercato, in casa Juventus si sta già cominciando a ragionare in vista delle possibile uscite da cui ricavare un discreto tesoretto. Sono due i nomi maggiormente appetibili in questo senso: ci stiamo riferendo a Kulusevski e Mckennie, per i quali avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi il Tottenham di Antonio Conte, alla ricerca di tasselli giovani e di qualità con cui rimpolpare la propria rosa.