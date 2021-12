Guardiola “fa” il mercato della Juventus | Doppio intreccio clamoroso

Calciomercato Juventus, Pep Guardiola vorrebbe cambiare l’attacco già nella finestra invernale: scenario con doppio intreccio.

Calciomercato Juventus, Pep Guardiola avrebbe in mente una rivoluzione in attacco per il suo Manchester City. Come riporta ‘Donbalon’, Pep si starebbe stancando dei pochi gol segnati dal suo attaccante brasiliano Gabriel Jesus e per gennaio chiederebbe agli sceicchi un investimento offensivo. Tanti infatti sono i nomi sondati, tra questi figura il bomber della nazionale inglese Harry Kane ma altri, due in particolare, sono noti obiettivi bianconeri: stiamo parlando infatti sia di Lacazette dell’Arsenal, con tanto di benestare di Arteta per partire, e di Vlahovic. Due nomi decisamente influenti nei radar della dirigenza bianconera.

Guardiola vuole un nuovo bomber per gennaio

Vlahovic è certamente in profilo più in voga in questo momento. Sia dall’estero ma soprattutto in casa bianconera, il nome del serbo classe 2000 continua ad essere in trend. Si potrebbe infatti scatenare una vera e propria asta su di lui con i bianconeri sovrastati dalle offerte economiche dei grandi club inglesi con disponibilità certamente più elevate.

Bisognerà dunque capire su che pista intenderà atterrare Guardiola consapevole di avere un appoggio economico non influente. Ma che ne sarà di Gabriel Jesus? Non è da escludersi anche una possibile cessione dell’attaccante che da diverso tempo interessa ai bianconeri. Si potrebbe dunque verificare un clamoroso intreccio tra le società con possibili colpi di scena. Ma l’obiettivo numero uno della Juventus continua, comunque, ad essere Vlahovic. Vedremo cosa succederà da qui fino alla fine di gennaio ma sarà un mercato di fuoco.