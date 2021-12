Calciomercato Juventus, affondo dalla Premier | Subito 85 milioni

Calciomercato Juventus, affondo dalla Premier League. Subito 85 milioni di euro per prenderlo a gennaio. Cherubini spiazzato

Affondo dalla Premier League. E subito pronti 85 milioni di euro per prenderlo a gennaio. Cherubini sicuramente spiazzato dall’offerta, ma spera ancora che sia il giocatore a dire la propria. Magari rifiutando il passaggio verso l’Inghilterra.

Fatto sta, comunque, che la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, spiega che l’Arsenal è pronto a presentarsi dalla Fiorentina mettendo una cifra enorme sul piatto per strappare a Commisso Dusan Vlahovic. I viola, ovviamente, sarebbero assai tentati dall’offerta in questione. Anche perché non possono permettersi di tirare troppo la corda. E allora, la sensazione, è che i Gunners siano avanti. A meno che…

Calciomercato Juventus, decide Vlahovic

A meno che non sia il calciatore serbo, classe 2000, anche ieri in gol contro la Sampdoria, a impuntarsi e a decidere di non accettare l’offerta del club di Arteta. Perché sempre secondo il quotidiano rosa, magari aspettando alla fine della stagione, Vlahovic preferirebbe rimanere in Italia e andare ad indossare la maglia della Juventus. Ma questo stride con la voglia di Commisso di monetizzare al massimo. In poche parole ci potrebbe essere un nuovo braccio di ferro all’orizzonte dopo quello che non ha poi portato al rinnovo del calciatore.

Cherubini deve fare presto. Anche perché, più si va avanti, più Vlahovic segna, più il prezzo schizza verso l’alto. Ormai, delle qualità dell’attaccante 21enne se ne sono accorti tutti. E non c’è bisogno nemmeno più di capire se sia un elemento subito pronto ad indossare la maglia da titolare della Juventus. Dusan è pronto, eccome, al salto di qualità. E questo, in Italia, glielo potrebbe permettere solamente la Juventus. Che ha deciso di metterlo nel mirino come obiettivo principale. Ma bisogna accelerare.