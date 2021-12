Kessié alla Juventus, calciomercato | Scoop dalla Spagna: ribaltone servito

Calciomercato Juventus, affare bomba Kessié: l’indiscrezione che giunge dalla Spagna apre suggestivi scenari.

A poche settimane dall’apertura della sessione invernale di calciomercato, è il tema legato agli svincolati a monopolizzare l’attenzione mediatica. Mercato, questo, al quale ha sovente fatto affidamento la Juventus per puntellare la propria rosa.

Uno dei nomi più caldi e possibile svincolato è Franck Kessié, che ha deciso di non accettare, almeno per il momento, la proposta messa sul piatto dal Milan, che ha offerto all’ivoriano un quadriennale a circa 6,5 milioni di euro a stagione. L’entourage del “Presidente” starebbe tessendo la tela con svariati top club, anche perché il contratto del suo assistito scade nel 2022, e la richiesta per firmare si attesta sui 9 milioni di euro annui. Anche la Juve osserva interessata, ma la “Vecchia Signora” non è il solo club sulle tracce dell’ex Atalanta.

Calciomercato Juventus, su Kessié irrompe il Real | Pronto lo “scippo”

Per Kessié sarebbero arrivati dei sondaggi anche da Tottenham, Barcellona e Manchester United. Tuttavia, come evidenziato da todofichajes.com, sarebbe il Real Madrid il club maggiormente intenzionato a mettere la freccia per l’acquisto dell’ivoriano, che andrebbe a rimpinguare un reparto atteso da un fisiologico ricambio generazionale. I Blancos, che puntare ad “epurare” i vari Isco, Bale ed Hazard per liberare spazio salariale, potrebbero mettere a segno un affare importante a costo zero soprattutto a centrocampo.