Calciomercato Juventus, intesa Vlahovic | “Non gliene frega niente”

Vlahovic-Juventus, calciomercato: l’annuncio in Radio è una sentenza inappellabile. Il futuro del bomber serbo è un tormentone.

Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Sono in tanti a chiederselo, ed oggi come oggi è ancora difficile dare una risposta. Sebbene Commisso le stia provando tutte per provare a recuperare il salvabile, le chances che l’attaccante serbo alla fine decida di restare a Firenze, rinnovando il suo contratto in scadenza nel 2023, non sono molte.

Ciò non significa, però, che i Viola siano disposti a cedere a cuor leggero il proprio gioiello, anche se chiaramente non hanno il coltello dalla parte del manico. Nel momento in cui l’Arsenal ha messo sul piatto gli 80 milioni di euro richiesti dai gigliati, infatti, il fatto che il serbo classe ‘2000 fosse recalcitrante ad accettare la proposta dei Gunners, ha di fatto stoppato sul nascere ogni velleità di fumata bianca.

Calciomercato Juventus, svolta Vlahovic | Annuncio bomba in radio

Pruzzo ha esternato il suo punto di vista, nel corso di un intervento a Radio Radio, in merito al tormentone Vlahovic. Ecco le parole dell’ex attaccante giallorosso: “Se Vlahovic ha già trovato un’intesa con qualche altro club, la Fiorentina non può fare nulla; ad esempio, in Chiesa era stato offerto il doppio dall’Inghilterra, ma alla fine era stata raggiunta una fumata bianca con la Juventus e non ha cambiato idea.

Mi dicono che per quanto riguarda i suoi problemi contrattuali, non gliene freghi niente: la Fiorentina è una buona squadra, ma lui è un’ira di Dio“.