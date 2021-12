Calciomercato Juventus, colpaccio a zero | Ha detto sì

Juventus, emergono importanti novità di calciomercato: l’esito dell’incontro che vede i bianconeri spettato interessati.

In un mercato, come quello di gennaio, che stando alle ultime indiscrezioni non si dovrebbe configurare monopolizzato da esosi investimenti, in casa Juventus si cercherà di cogliere al balzo le varie occasioni che si presenteranno.

La politica aziendale è ormai chiara: drastico ridimensionamento del monte ingaggi, con acquisti di qualità ma dai costi relativamente ridotti, e “svecchiamento” della rosa con giovani affamati ma in grado di incidere anche nel presente. Motivo per il quale, ad esempio, anche la “Vecchia Signora” monitora a fari spenti l’evolversi della situazione legata ad Ousmane Dembelé, in scadenza di contratto con il Barcellona nel 2022. I bianconeri, va detto, al momento non hanno ancora affondato il colpo, ma si sarebbero limitati a dei sondaggi esplorativi con l’entourage del transalpino.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dembelé-Barca: come è andato l’incontro

Reunión Dembélé Barça hoy. Dembélé ha comunicado que tiene ofertas muy muy importantes de Europa pero que su PRIORIDAD es seguir en el Barça. La negociación continúa, falta llegar a un acuerdo económico y Dembélé NO tiene ninguna prisa, al contrario que el Barça #fcblive — Santi Ovalle (@santiovalle) December 2, 2021

Come riferito dal giornalista Santi Ovalle, da sempre molto attento alle vicende in casa blaugrana, quest’oggi si sarebbe tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’esterno offensivo e i vertici dirigenziali dei catalani: summit importante, in occasione del quale sarebbe stata comunicata la volontà del calciatore di restare al Barcellona, nonostante le tante offerte ricevute. Ragion per cui, servirà trovare la quadra economica, che al momento non c’è, con il Barcellona che ha fretta di pervenire alla fumata bianca, a differenza del diretto interessato che preferisce temporeggiare.