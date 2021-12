Calciomercato Juventus, Cherubini on fire | Doppia opzione sul tavolo

Il calciomercato Juventus vive un derby in vista della sessione di gennaio per il centrocampo. I bianconeri seguono due profili in particolare.

La pista più concreta per il calciomercato Juventus a centrocampo in questo momento resta Denis Zakaria. Lo svizzero piace molto ai bianconeri, e non solo, ma è un nome caldo già per gennaio. Spiega Tuttosport che il nazionale elvetico del Borussia Monchengladbach, intriga anche perché va a scadenza nell’estate del 2022. E il ‘gladbach, in caso di mancato addio, ha aperto alla cessione. La Juventus lo ha visto di recente e ha avuto modo di apprezzare, nella società tedesca, anche il mediano ex Tolosa, in passato vicino al Milan, Kouadio Koné.

Calciomercato Juventus: chi è Konè

Koné in Bundesliga è arrivato un anno fa dal Tolosa dopo un sorpasso all’ultima curva dei tedeschi ai danni del Milan. Superato il grave infortunio al ginocchio, il francese sta prendendo in mano il centrocampo neroverde. Alla Continassa sono allettati da tutti e due. Zakaria rappresenta un’opportunità Under 25. Sarebbe un investimento più costoso, ma probabilmente garantito. Nei salotti tedeschi sostengono che il Borussia Monchengladbach al massimo si priverà di uno dei due a gennaio. Il preferito dal calciomercato Juventus è Koné, che per caratteristiche può diventare nel tempo un classico mediano francese alla Aurelien Tchouameni del Monaco, per il quale il Chelsea ha messo la freccia. Zakaria è più facile da ingaggiare, seppur la concorrenza non manchi anche in questo caso: non solo la Roma, ma anche diversi club di Premier League.