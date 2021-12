Calciomercato Juventus, bye bye Kulusevski: c’è stato l’incontro

Calciomercato Juventus, si è tenuto un summit importante per il futuro dell’ex attaccante del Parma, in odore di cessione.

Per far fronte alla situazione emergenziale palesatasi in concomitanza dei problemi fisici accusati da Chiesa e Mckennie, Allegri contro la Salernitana ha deciso di schierare tre “trequartisti” a sostegno dell’unica punta Kean, almeno dall’inizio.

Uno schema di gioco nel quale è parso a proprio agio Dejan Kulusevski, che non a caso ha servito a Paulo Dybala il pallone che la Joya ha scaraventato in rete con un preciso diagonale per il momentaneo 0-1. Tuttavia, in questa prima parte di stagione, lo svedese è riuscito ad incidere poco, anche perché Allegri lo ha concesso con il contagocce, venendo ripagato da un goal soltanto, quello siglato contro lo Zenit. Una sua cessione permettere ai bianconeri di monetizzare un discreto tesoretto, da reinvestire per gli altri colpi in entrata con i quali Cherubini ha intenzione di rinforzare la rosa.

Calciomercato Juventus, Kulusevski sul piede di partenza | Incontro con l’Arsenal

Come riferito da Gianluca di Marzio, intervenuto nel corso della diretta Twitch su CMIT TV, l’Arsenal avrebbe espresso un interesse concreto per Kulusevski, avendone già incontrato gli agenti: “Lo vogliono” ha confermato il giornalista esperto di mercato, segno evidente che qualcosa, in tal senso, potrebbe cambiare nel rapido volgere di qualche settimana. Da capire, però, se i Gunners soddisferanno le richieste della Juventus, che si attestano sui 35-40 milioni di euro.