Calciomercato Juventus, lo vuole Marotta | Scatto dell’Inter

Calciomercato Juventus, lo vuole Marotta: c’è uno scatto dell’Inter per il centrocampista. Concorrenza spietata in Serie A

Accostato anche alla Juventus in chiave mercato, adesso ci sarebbe anche l’Inter sulle tracce del calciatore. E, secondo quanto riportato da calciomercato.com, i nerazzurri sarebbero pronti allo scatto in avanti, decisivo, per il classe 1999.

Parliamo di Davide Frattesi, elemento del Sassuolo, che si sta mettendo in mostra con i neroverdi oltre che con la nazionale Under 21 di Nicolato. Calciatore in crescita Frattesi che ovviamente era entrato nel mirino della Juventus anche per via degli ottimi rapporti che ci sono con il Sassuolo, società con la quale si sono chiusi diversi affari, l’ultimo quello di Locatelli.

Calciomercato Juventus, scatto dell’Inter

Ma secondo il sito di mercato, Beppe Marotta, ex bianconero, vorrebbe molti più italiani all’interno della rosa di Simone Inzaghi. E allora potrebbe anche accelerare in maniera decisiva, nella corsa che porta al calciatore del Sassuolo. Frattesi è un centrocampista centrale, che può giocare anche da mezza punta, che ha 22 anni ma che è riuscito a fare una certa esperienza. L’anno scorso è stato in prestito al Monza, prima di tornare al Sassuolo. Cresciuto nelle giovanili prima della Lazio e poi della Roma, ha collezionato quindici presenze e 3 gol in questa stagione. Un bottino niente male per un classe 1999 che praticamente è alla sua prima stagione nella massima serie.

Secondo transfermarket il valore di mercato è di 8,5 milioni di euro. Un buon affare, insomma, al momento, vista età e qualità. La Juve lo guarda da vicino. Ma la società bianconera deve guardarsi da quelle che potrebbero essere le altre squadre interessate alle sue prestazioni.