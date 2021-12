Calciomercato Juventus, svolta improvvisa | Lo tratta anche Maldini

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa: visto l’infortunio di Kjaer lo tratta anche Maldini per il mercato di gennaio

L’infortunio di Kjaer ha messo sicuramente in difficoltà il Milan, che a gennaio dovrà intervenire sul mercato per cercare di prendere un difensore centrale. Perché è vero che c’è Romagnoli, ma è altrettanto vero che Gabbia non convince Pioli. E, secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore delle operazioni di mercato rossonere avrebbe messo nel mirino un elemento che molto spesso è stato accostato alla Juve.

Parliamo del difensore Nikola Milenkovic della Fiorentina. Classe 1997, il serbo, ha comunque un’enorme esperienza in Serie A. Ha un contratto con la società di Commisso fino al 2023, rinnovato quest’anno, e ha un valore di mercato di 25 milioni di euro. Anche se, la sensazione, è che si possa chiudere anche a meno.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Milan

La Juve lo aveva messo nel mirino perché la prossima stagione sarà l’ultima di Chiellini. Ma anche per una possibile – ma difficile – partenza di De Ligt, che rimane nei radar dei migliori club d’Europa che si potrebbero presentare a Torino con un’offerta irrinunciabile. Ma in questo momento, anche la situazione societaria con le nuove perquisizioni in sede, non permettono di lavorare in serenità sul mercato. E se il Milan dovesse realmente affondare il colpo a gennaio, allora appare probabile anche una veloce soluzione della questione.

In poche parole, Maldini, in questo momento, ha quasi la strada spianata qualora volesse realmente prendere il serbo della Fiorentina. La Juve, al difensore, ci guarderà più avanti. In questo momento gli obiettivi principali sono altri. Lo sa Allegri e lo sa anche Cherubini.