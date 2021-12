Calciomercato Juventus, “affare alla Chiesa” | Cherubini pronto al blitz

Calciomercato Juventus, ecco la strategia del direttore sportivo bianconero per portare a Torino il giocatore nel prossimo giugno.

A gennaio Dusan Vlahovic non si muoverà da Firenze. Gli ultimi rumors attorno all’attaccante viola dicono questo. Sarebbe una sua precisa volontà quella di rimanere almeno fino a giugno nel capoluogo toscano. E provare a riportare la Fiorentina in Europa, da ormai cinque stagioni un territorio inesplorato per i gigliati. Come? Ovviamente a suon di gol: finora ne ha segnati dodici in quindici giornate, che gli valgono la palma – seppur momentanea – di capocannoniere del campionato italiano.

La sua volontà l’avrebbe comunicata al club di Rocco Commisso attraverso il suo procuratore, Darko Ristic, incontratosi nei giorni scorsi con il direttore generale Joe Barone. C’era necessita di far chiarezza dopo il caos generato lo scorso ottobre dalle parole del presidente italoamericano a proposito delle trattative sul rinnovo.

Calciomercato Juventus, anche Vlahovic arriverà “a rate”

Una decisione che tuttavia non impedisce alla Juventus di continuare a monitorare da vicino la situazione e gli sviluppi che ne deriveranno nei prossimi mesi. I bianconeri, infatti, non hanno alcuna intenzione di arrendersi. E come riporta Tuttosport i tifosi della Vecchia Signora “a giugno potranno cominciare a sognare sul serio”. La sensazione è che Vlahovic spinga per restare in Italia e con gli intermediari bianconeri si sarebbe già discusso delle cifre del futuro contratto.

Ma qual è la strategia di Federico Cherubini e degli altri dirigenti della Juventus? Commisso chiede settanta milioni, ma pare che la sua posizione si sia ammorbidita e adesso sia disposto ad accettare anche una soluzione “a rate”, sulla falsariga della cessione di Chiesa.