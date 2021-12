Calciomercato Juventus, caos plusvalenze | Doppio colpo in stand by – VIDEO

Calciomercato Juventus, il “terremoto” plusvalenze rivoluziona anche le strategie di Cherubini: due colpi in stand by.

Le note vicissitudini extra campo che stanno tenendo con il fiato sospeso i tifosi della Juventus, non potranno non ripercuotersi anche in sede di calciomercato. Cherubini, infatti, sarà costretto per forza di cose a rimandare quegli affari che sperava di concludere a stretto giro di posta, per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri. Un nome su tutti è quello di Dusan Vlahovic, che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ci ha tenuto a blindare a parole, affermando una volta su tutte la chiara intenzione di non svendere il proprio gioiello.