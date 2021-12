Calciomercato Juventus, Allegri lo silura | Poi la doccia fredda dall’Inghilterra

Il calciomercato della Juventus si è animato con un’indicazione ben precisa di Allegri nei confronti di Arthur. Intanto niente ritorno del polpo Pogba.

Arthur sta rimpiangendo il suo passato al Barcellona. Adesso crede che con Joan Laporta come presidente e Xavi, uno dei suoi idoli, in panchina, potrebbe avere una seconda possibilità. Ma al Camp Nou è considerato “persona non gradita”, dopo il suo controverso addio. Questi pensieri sono sorti al brasiliano perché Max Allegri lo ha praticamente silurato, messo alla porta. Gli ha dato le giuste possibilità, ma il palleggiatore carioca non ha sfruttato le sue chance. Anzi, ha commesso degli errori imperdonabili che hanno compromesso i risultati.

Arthur e Pogba, che intreccio

Non c’è solo la questione legata ad Arthur, però. Prima del terremoto legato alle plusvalenze fittizie, il sogno era il ritorno di Pogba alla Juventus. Logico immaginare che nessuno dei calciatori di un certo spessore giocherà più in bianconero per tanto tempo. Operazioni del genere non sono più pensabili chissà per quanto. Il Mirror stamattina parla proprio del “polpo”. Il Manchester United ha cercato disperatamente di raggiungere un accordo con il centrocampista. Sperava che prolungasse la sua permanenza sotto la gestione di Ole Gunnar Solskjaer. Le trattative per il rinnovo del suo contratto, come noto, si sono interrotte in diverse occasioni. Resta da vedere quali siano i piani di Rangnick per quanto riguarda il Campione del Mondo. I punti interrogativi sono diversi, tanto che il suo gioco di certo non sembra si adatti allo stile di calcio ad alta pressione del nuovo manager.

Ad ogni modo gli scenari sarebbe cambiati. All’inizio si pensava che non fosse rimasto oltre questa stagione, ma l’arrivo del tecnico tedesco ha mutato le prospettive. Si dice che lo abbia già quasi confermato…