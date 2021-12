Calciomercato Juventus, colpo a zero | E’ cambiato lo scenario

Il calciomercato della Juventus continua ad essere ricco di rumors in queste ultime settimane di dicembre che porteranno alla riapertura delle trattative.

Non ci sono dubbi sulla volontà del club di allestire una squadra sempre più forte ed ambiziosa, con un progressivo ringiovanimento della rosa dettato dall’età di alcuni dei giocatori più esperti di Allegri. Tutti i reparti per forza di cose andranno puntellati nel corso dei prossimi mesi e anche la difesa non fa eccezione. Del resto la Juventus deve anche iniziare a pensare ai successori di Chiellini e Bonucci e per questo motivo si stanno seguendo diverse piste. Alcune delle quali anche riguardo calciatori il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Uno dei nomi più caldi accostati ai bianconeri nel corso di questi mesi è quello di Alessio Romagnoli del Milan. I rossoneri puntano ad un rinnovo dell’accordo ma a cifre più basse di quelle attuali. Un rinnovo dunque ancora in bilico.

Calciomercato Juventus, Romagnoli ora è titolare nel Milan

Come spiega Tuttosport però adesso per capire il futuro del difensore centrale c’è un altro fattore che bisogna prendere per forza di cose in considerazione. Ovvero il fatto che ora Romagnoli è destinato ad essere un titolare fisso del Milan, considerato l’infortunio di Kjaer che terrà fuori il calciatore danese probabilmente per almeno sei mesi. Non è da escludere che a questo punto si possa spingere per un rinnovo a cifre importanti per Romagnoli, ma il club rossonero intende arrivare ad un accordo per una cifra inferiore ai 5.5 milioni di euro che attualmente il difensore percepisce. Dunque sul giocatore è facile ipotizzare che ci saranno ancora i fari puntati da parte di molti club, Juventus compresa, per un eventuale colpo a zero.