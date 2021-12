Juventus, terremoto Ronaldo | Addio immediato allo United

Juventus, nonostante i gol il futuro del fuoriclasse portoghese è sempre più in bilico dopo l’arrivo di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils.

Da quando è approdato al Manchester United, Cristiano Ronaldo non se n’è stato esattamente con le mani in mano. Sia in Premier League che in Champions League ha bensì segnato già numerosi gol che sono stati fondamentali per la squadra. Eppure, il suo percorso in terra britannica potrebbe non avere un prosieguo. Non perché non si sia dato da fare, certo, ma per un motivo che esula effettivamente dalle sue prestazioni. Sulle sue sorti potrebbe incidere l’arrivo, sulla panchina dei Red Devils, di Ralf Rangnick.

Il tedesco è un tipo molto metodico. Uno che lavora in un modo ben preciso e che sembra seguire uno schema fisso. Ha sempre preferito puntare sui giovani piuttosto che sui giocatori più esperti. Come, appunto, l’ex stella della Juventus.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, è rottura con la società | Rinnovo impossibile

Juventus, ipotesi Psg o Real Madrid per CR7

Nel caso in cui intendesse farlo anche stavolta, vorrebbe dire che le cose per il portoghese potrebbero mettersi male. Se Rangnick dovesse decidere di adottare la sua solita politica, non è detto infatti che continui a concedere a Ronaldo lo spazio che ogni club in cui ha militato gli ha sempre riservato. Poco male, ad ogni modo. Come riferisce Elnacional.cat, il suo agente Jorge Mendes si sta già guardando intorno. In molti sarebbero disposti a tutto per accaparrarsi l’ex bianconero, ma dalle voci che si stanno rincorrendo in queste ore pare che due squadre siano più interessate di altre.

Si tratterebbe, stando ai rumors, del Paris Saint-Germain e del Real Madrid. Sono solo congetture, ovviamente. Almeno per ora. L’ultima parola, stavolta, spetta al nuovo allenatore del Manchester United. Continuerà a puntare su Ronaldo, o preferirà rivolgere altrove le sue attenzioni?