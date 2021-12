Calciomercato Juventus, vogliono Arthur | Fissato il prezzo del riscatto

Calciomercato Juventus, un club spagnolo vuole Arthur a gennaio. Fissato il prezzo del riscatto. Si chiude a 35 milioni di euro

Da un anno e mezzo a questa parte ormai, anche per via di qualche infortunio di troppo, non si è espresso al massimo. E allora Arthur, il brasiliano arrivato a Torino nell’operazione che ha portato Pjanic al Barcellona, potrebbe partire già a gennaio.

Secondo elgoldigital infatti, ci sarebbe un club della Liga pronto a prendere il centrocampista che nemmeno con Massimiliano Allegri si sta dimostrando all’altezza della situazione. E la Juve, con la sua cessione, potrebbe anche risparmiare un gruzzoletto per poi investirlo verso altri obiettivi. Ci sarebbe il Siviglia di Monchi sul centrocampista.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo del riscatto

La Juventus valuta il cartellino del calciatore almeno 35 milioni di euro, anche se ci potrebbe essere una chiusura leggermente più bassa. E dalla Spagna sono anche convinti che l’operazione, già a gennaio, si potrebbe chiudere con un prestito, inizialmente con diritto di riscatto, per renderlo obbligatorio qualora si arrivasse a determinate condizioni. In questo momento, un’operazione del genere, potrebbe essere un vero e proprio affare per la società bianconera.

Arthur, inoltre, dopo i problemi avuti anche all’inizio di quest’anno, ha bisogno di giocare con una certa regolarità: cosa che alla Juve non gli riesce e cosa che potrebbe sicuramente trovare in Spagna in una squadra che lotta per qualcosa d’importante. Si vedrà, insomma, nelle prossime settimane, quale potrebbe essere la soluzione. Questa rimane calda, senza dubbio. Con Cherubini pronto a chiudere un affare in uscita quasi inaspettato.