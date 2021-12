Formazioni ufficiali di Juventus-Genoa | La decisione su Bonucci

Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: Allegri scioglie il dubbio in difesa e decide di schierare lui. Confermatissimo Dybala.

Quella che andrà tra pochi istanti in scena all’Allianz Stadium è la classica partita da dentro o fuori per la Juventus che, dopo aver espugnato l’Arechi di Salerno, è a caccia di punti importanti con cui risalire una classifica che fino ad ora non la vede protagonista.

I bianconeri si presentano alla sfida contro il “Grifone” con molte assenze sul groppone: oltre al lungodegente Ramsey, ancora out Chiesa, che ne avrà fino alla fine dell’anno, e De Sciglio, che Allegri ha preferito non convocato per non forzare le tappe del suo recupero. Stesso “metro” usato con Mckennie, al cui posto agirà Bentancur nel 4-2-3-1 con cui Allegri cercherà di ricevere le stesse garanzie avute in occasione della sfida contro la Salernitana.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Pellegrini, Bentancur, Locatelli, Kulusevski, Dybala, Bernardeschi, Morata.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vasquez; Ghiglione, Touré, Behrami, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Ekuban.