Juventus-Genoa probabili formazioni | I dubbi di Allegri

La Juventus questa sera scende in campo per la 16esima giornata di serie A nella quale affronterà il Genoa. Le ultime sulle probabili formazioni.

Una partita assolutamente da vincere quella di questa sera per i bianconeri, che in questo mese di dicembre devono dare tutto e cercare di recuperare terreno su chi sta davanti. Ormai fuori dalla lotta per lo scudetto, l’obiettivo è quello di agguantare quantomeno il piazzamento Champions per la prossima stagione. Piazzamento che garantisce anche importanti introiti economici. L’avversario di oggi è un Genoa che con Shevchenko ancora non si è riuscito a esprimersi al meglio, tant’è che i rossoblu dopo l’avvento del nuovo allenatore non sono riusciti a trovare la via del gol. La Juventus non dovrà però commettere l’errore di sottovalutare il suo avversario.

Ultimi dubbi da sciogliere in casa bianconera, praticamente uno per reparto. In difesa uno tra Bonucci, Chiellini e De Ligt potrebbe rimanere fuori, vedremo quali saranno le scelte del tecnico, che per la sua Juventus oggi dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 come modulo, con la presenza di Rabiot al fianco di Locatelli in mediana. In questo modo Bernardeschi e Kulusevski avrebbero entrambi una chance da titolare come esterni offensivi, con Dybala a ridosso della prima punta. Anche qui c’è un dubbio, annunciato ieri da Allegri in conferenza stampa. Si giocano il posto Morata e Kean, una decisione sarà presa solo oggi. I tanti giocatori infortunati o non al meglio condizionano ovviamente le scelte, essendoci all’orizzonte anche l’ultima partita di Champions League.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Touré, Badelj, Hernani, Cambiaso; Bianchi, Pandev.