Bufera in Serie A | Ufficiale: il presidente si dimette

Bufera in Serie A, dopo l’arresto il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha deciso di rassegnare le dimissioni. Ecco il comunicato del club.

“Dimissioni immediate”. Questo è quanto si legge nella nota ufficiale apparsa pochi minuti fa sul sito della Sampdoria. Massimo Ferrero, da oggi, non è più il presidente della squadra blucerchiata. Una scelta scontata e preventivabile dopo che in tarda mattina era arrivata la clamorosa notizia del suo arresto.

“Con grande stupore – recita il comunicato del club genovese – si è appreso dell’odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo Ferrero richiesta da parte della Procura della Repubblica di Paola per vicende fallimentari relative a fatti di moltissimi anni fa e rispetto alle quali non sono di chiara ed immediata percezione le stesse esigenze cautelari alla base per l’evidente assenza di attualità”.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, futuro in Spagna | L’attaccante ha deciso

Bufera in Serie A, con questa decisione intende tutelare la Sampdoria

“Tuttavia Ferrero – viene specificato nella nota – proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C. Sampdoria e al mondo del calcio, intende formalizzare le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare, mettendosi nel contempo a immediata e completa disposizione degli inquirenti”.

Lo scopo, ovviamente, è quello di “chiarire fin da subito la propria posizione ed evitare che, dalla del tutto inaspettata e presente situazione, possano derivare ulteriori pregiudizi a carico di realtà estranee, come l’U.C. Sampdoria, che ne sarebbero gratuitamente danneggiate”.