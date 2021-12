Juventus, caos plusvalenze | Salta l’impegno ufficiale: i dettagli

Juventus, la notizia legata al caos plusvalenze non poteva non avere effetti già nell’immediato: salta l’impegno ufficiale.

Dopo che la procura di Torino ha avviato l’operazione “Prisma”, indagando la Juventus per le presunte “plusvalenze fittizie” con le quali il club bianconero avrebbe sistemato ad hoc il proprio bilancio, si è scatenato un vero e proprio tormentone mediatico.

Al momento, gli inquirenti hanno sentito alcuni degli esponenti di punta dell’establishment dirigenziale della “Vecchia Signora”, provando a ricostruire un quadro più chiaro della situazione da alcune intercettazioni nelle quali si farebbe riferimento ad una presunta “carta Ronaldo”, che però al momento non si trova. I blitz della Guardia di Finanza nelle sedi di Torino e di Milano del club bianconero non hanno portato ancora a delineare un quadro accusatorio chiaro, anche se la giustizia sportiva è pronta ad intervenire, anche se tra qualche mese.

Juventus, terremoto plusvalenze: salta la gara allo Stadium della Nazionale

Come sottolineato da “Repubblica“, l’indagine plusvalenze avrà delle ripercussioni anche…sulla Nazionale di Roberto Mancini. Infatti, a marzo è in programma la prima gara degli spareggi per accedere al Mondiale contro la Macedonia del Nord, e tra le ipotesi passate al vaglio, c’era la possibilità di disputare la gara inaugurale all’Allianz Stadium. La candidatura dello stadio torinese, però, è stata “depennata” proprio perché in primavera ci si potrebbe trovare nella fase calda delle indagini degli inquirenti, con un ambiente non proprio idilliaco nei confronti della FIGC.

Situazione che però non sta destabilizzando affatto la compagine di Allegri, che con il successo ottenuto contro il Genoa è salita al quinto posto in classifica, in coabitazione con la Fiorentina: sono 4 le vittorie nelle ultime 5 giornate per i bianconeri, che stanno provando a tenere distanti polemiche e possibili sanzioni, vero o presunte.