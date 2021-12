La Juventus ancora nel mirino: anticipazioni Report 6 dicembre

La Juventus ancora nel mirino, ecco gli argomenti della nota trasmissione di Rai 3 in onda questa sera alle 21:20.

Saranno il piatto forte della puntata, come si può ben notare dalle anticipazioni. Report stasera torna a parlare di Juventus e delle presunte plusvalenze fittizie, a poco più di una settimana dalla notizia degli avvisi di garanzia notificati dalla Procura di Torino a ben sei alti dirigenti della società bianconera, tra cui il presidente Andrea Agnelli. L’appuntamento con la nota trasmissione di Rai 3 è alle 21:20.

Ma sotto la lente d’ingrandimento del programma condotto da Sigfrido Ranucci stavolta non sono finite solamente le operazioni che al momento, secondo gli inquirenti, metterebbero nei guai la Vecchia Signora. Lo sguardo attento di Report si allarga infatti all’intera situazione finanziaria in cui versa il calcio italiano. Delle plusvalenze avrebbero “abusato” anche altre società, allo scopo di far quadrare i propri bilanci.

Leggi anche: Bufera in Serie A | Ufficiale: il presidente si dimette

La Juventus ancora nel mirino, sotto la lente scambi e trasferimenti

Si proverà a far chiarezza su scambi, trasferimenti, movimenti in entrata e in uscita. Oltre a “scritture private” come quella, ormai famosa, tra il club bianconero e Cristiano Ronaldo. Verrà analizzato anche il caso del Genoa, le cui plusvalenze corrispondono a quasi 80 milioni di euro, vale a dire oltre la metà dei ricavi. Non è di meno la Sampdoria, la cui percentuale è del 44% oppure la Roma, con plusvalenze per 132 milioni di euro su 364 milioni di ricavi. E nella lunga lista ci sono pure Napoli e Atalanta.

L’approfondimento dell’inchiesta di Report sarà incentrato proprio sul fatto che negli ultimi cinque anni i ricavi da plusvalenze siano addirittura raddoppiati, diventando circa il 20% dei fatturati.