Calciomercato Juventus, la bomba è clamorosa | Assalto in Serie A

Calciomercato Juventus, la bomba è clamorosa. Ecco perché ha rotto con il suo attuale club. Dietro ci sarebbe la proposta bianconera

La bomba è clamorosa. Anche perché staremmo parlando non solo di un colpo importante, ma anche di uno sgarbo nei confronti di una delle società che maggiormente “subisce” la Juventus durante l’anno.

Sì, secondo il giornalista di Libero Fabio Santini, intervenuto negli studi di 7 Gold, la società bianconera sarebbe sulle tracce di Lorenzo Insigne che, più passa il tempo, e più appare lontano da un possibile rinnovo con il Napoli. Il contratto dell’azzurro scade alla fine della stagione. E allora, la possibilità di piazzare il colpaccio a parametro zero stimola l’idea di Cherubini.

Calciomercato Juventus, le parole di Santini

“La Juventus avrebbe rotto gli indugi sull’attuale capitano del Napoli. Al momento il calciatore non ha raggiunto l’accordo con i partenopei per il rinnovo del contratto, e la Juve sarebbe piombata su di lui. L’acquisto di Insigne dipenderà anche dal destino di Kulusevski, in caso della cessione dello svedese Agnelli punterebbe tutto su Insigne”. Queste le parole del giornalista. E siccome la cessione dello svedese appare tutt’altro che impossibile, allora le porte per un possibile arrivo nella prossima stagione dell’attuale capitano del Napoli si aprono in maniera clamorosa.

La situazione, al momento, è tutta in divenire. Ma certamente il fatto che fino al momento un accordo non sia stato trovato, lascia presagire che non sia semplice riuscire ad arrivare prima alla stretta di mano e poi alla firma. Anche perché De Laurentiis non sembra intenzionato ad andare oltre all’offerta già messa sul piatto. E a Insigne questa cosa non piace. Sì, il colpaccio sembra davvero possibile.