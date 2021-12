Calciomercato Juventus, altro che Serie A | Il suo futuro è in Inghilterra

Calciomercato Juventus, sul centrocampista in scadenza si inseriscono prepotentemente Liverpool, West Ham ed Everton.

Tra i giocatori più richiesti in Europa in questo momento c’è anche lui. Un centrocampista così duttile e completo è ovvio che faccia gola. Quasi scontato. E soprattutto il suo contratto è in scadenza: da gennaio, infatti, Denis Zakaria sarà libero di accordarsi con un nuovo club. Di rinnovare con il Borussia Monchengladbach non se ne parla proprio, soprattutto adesso che ha deciso di cambiare agente. Dopo cinque stagioni con indosso la maglia dei Fohlen si sta dunque per concludere la sua esperienza in Bundesliga.

In Italia le estimatrici più “agguerrite” sono la Roma e la Juventus, che lo inseguono da tempo. Entrambe hanno bisogno di sistemare il centrocampo e uno con le sue caratteristiche – è in grado di ricoprire i ruoli sia di mediano che di regista – sarebbe perfetto. Mourinho e Allegri, se dovessero rimanere sulle rispettive panchine, farebbero i salti di gioia.

Leggi anche: Calciomercato Juventus, da Madrid mollano la presa | Assist per Allegri

Calciomercato Juventus, Zakaria verso la Premier

Tuttavia, più tempo passa e più la concorrenza diventa spietata. Zakaria era nel mirino pure di colossi come Bayern Monaco e Barcellona, ma occhio alla pista inglese. Come riportato pochi ore fa sul suo profilo Twitter, il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante comunica che con ogni probabilità il futuro del centrocampista svizzero sarà in Inghilterra. Lo vogliono fortemente Liverpool, West Ham ed Everton, coi Reds di Jurgen Klopp – uno che conosce molto bene il calcio tedesco – in leggero vantaggio.

Liverpool, West Ham and Everton are interested in Denis #Zakaria, contract expiring in 2022. — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 7, 2021

E, si sa, con la disponibilità economiche delle inglesi attualmente è quasi impossibile competere. Zakaria si allontana, dunque. Il richiamo della Premier League in questo momento è troppo forte.