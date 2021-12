Calciomercato Juventus, scacco matto Conte | “Tradimento” a gennaio

Calciomercato Juventus, l’ex Conte ora al Tottenham è pronto a chiudere a gennaio uno degli obiettivi della sua ex squadra.

Calciomercato Juventus, stando alle indiscrezioni provenienti da ‘Eurosport’, l’attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte, ex bandiera bianconera, sarebbe pronta a chiudere per gennaio uno degli obiettivi difensivi della Juventus. Stiamo parlando del centrale tedesco Rudiger in uscita dal Chelsea. Il giocatore ha fatto sapere che non intende rinnovare il proprio contratto con i blues e il suo addio è ormai certificato. Si era parlato di Real Madrid come prima squadra, oltre che della Juventus. Ma adesso l’ultima novità potrebbe rivederlo, nuovamente, a Londra ma da sponde opposte. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma i blues, per evitare di perderlo a zero, potrebbero cederlo già in questa finestra di mercato invernale.

Conte vuole Rudiger già a gennaio

Secondo le informazioni di Eurosport, il Tottenham Hotspur avrebbe l’offerta vincente per proporre un contratto vincente ad Antonio Rüdiger già nel mese di gennaio. Un’eventualità che metterebbe d’accordo anche il Chelsea che eviterebbe, così, di lasciarlo partire a zero il giugno successivo, cioè in estate. Il difensore centrale tedesco, già diventato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, non è riuscito a trovare un accordo con i blues perché la dirigenza non è stata intenzionata a soddisfare le sue richieste, decisamente eccessive, per molte squadre internazionali: stando infatti alle ultime novità il giocatore vorrebbe guadagnare almeno una decina di milioni all’anno, raggiungendo così la doppia cifra.

Le disponibilità economiche del Tottenham sono importanti ma saranno in grado di soddisfare le richieste del giocatore? Staremo a vedere cosa succederà ma Conte ha espresso il desiderio di averlo già a gennaio.