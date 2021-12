Calciomercato Juventus, super offerta a gennaio | Si chiude il bomber

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra l’annuncio sulla super offerta pronta ad essere versata per il giovane attaccante.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra, esattamente dal ‘Daily Mirror’ non si fa altro che parlare di Vlahovic, il giovane bomber della Fiorentina. Il classe 2000 è un desiderio dei big club inglesi ma alla corsa per il serbo si sarebbe aggiunta un’altra super ricca della Premier League. Stiamo parlando, ovviamente, del Newcastle (neo acquisto degli sceicchi). Stando alle indiscrezioni inglesi, il club di Newcastle avrebbe già in mente di rivoluzionare la rosa partendo da gennaio. Il primo grande colpo in serbo sarebbe l’acquisto di un super attaccante internazionale. Non è un caso che il nome sia proprio quello di Vlahovic, il desiderio numero uno della dirigenza juventina.

Vlahovic a gennaio al Newcastle | Dall’Inghilterra assicurano

Un super colpo da mettere già nel mercato di gennaio. Il Newcastle non baderebbe a spesa e sarebbe dunque disposta ad assecondare le richieste del patron Commisso che per conto del giocatore chiederebbe almeno 80 milioni di euro. Il Newcastle, come dicevamo poc’anzi, è stato acquistato dagli sceicchi che non badano certo a spese per rivoluzionare la rosa, in tal senso, il primo grande acquisto potrebbe portare il nome di Vlahovic.

Non è da escludersi, però, un altro assalto da parte degli altri club interessati: su tutti il Manchester City che cerca un nuovo attaccante per Guaridola, con Gabriel Jesus ormai in partenza e non più considerato un titolare inamovibile. Staremo a vedere quello che succederà ma è certo che economicamente la Juventus, qualora subentrassero le inglesi, sarebbe automaticamente tagliata fuori.