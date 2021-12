Calciomercato Juventus, bomba Ramsey: “Contatti ufficiali”

Calciomercato Juventus, bomba Ramsey: “Ufficialmente aperti i contatti”. Ecco dove può andare il centrocampista già a gennaio

Contatti avviati in maniera ufficiale. E allora l’addio di Ramsey si avvicina sempre di più. Il centrocampista gallese, ormai ai margini del progetto bianconero, potrebbe finalmente dire addio a gennaio, almeno stando alle voci che arrivano dall’Inghilterra e che vengono riportate dal Daily Star.

Già si conosceva l’interesse del Newcastle per il gallese, anche lui fortemente voglioso di tornare in quel campionato che lo ha visto crescere, adesso, però, i contatti sono stati avviati dal suo entourage con un altro club di Premier League: sì, ci sarebbe l’Everton sulle tracce del centrocampista. La squadra di Benitez, che se la passa tutto tranne che bene, è alla ricerca di un elemento che possa aumentare il livello tecnico della squadra e lo avrebbe individuato nell’ex Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ramsey al passo d’addio

La Juve, dal proprio canto, non vede l’ora di liberarsi del gallese che mai è riuscito a giustificare i sette milioni di euro all’anno che prende di stipendio. Nel contento, inoltre, ci sono anche da mettere sicuramente in risalto le parole del centrocampista ogni volta che veniva convocato dalla propria nazionale. Attacchi diretti alla sua gestione da parte della Juve che non sono passati di certo inosservati.

Una situazione che a quanto pare si concluderà a breve. Non ci sono più possibilità di una sua permanenza. E la sensazione è che la Juventus possa liberare il calciatore anche gratuitamente. Quando le cose non vanno bene, è giusto così alla fine. Anche se qualche milioncino, in questo momento, avrebbe non solo prodotto una plusvalenza visto che Ramsey è arrivato a zero, ma avrebbe fatto comodo in tutti i sensi alla società bianconera.