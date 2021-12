Calciomercato Juventus, firma sempre più lontana | Roma ed Inter in corsa

Calciomercato Juventus, non sarebbe stato imbastito alcun tipo di contatto per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.

La vittoria contro il Malmoe è servita non solo ad incamerare tre punti fondamentali per raggiungere la testa del girone, ma anche per dare un’iniezione di fiducia importante ad un ambiente che comunque dopo le sconfitte contro Verona e Sassuolo ha avuto la forza di rialzarsi.

In occasione della gara contro gli svedesi, è stato concesso un turno di riposo a Manuel Locatelli e, complici i problemi fisici di Mckennie, che però quest’oggi si è allenato in gruppo, Allegri è stato “costretto” a puntare su un centrocampo a tre formato da Arthur, Bentancur e Rabiot, il cui rendimento è stato un pò altalenante nel corso dei 90 minuti. Il brasiliano è tornato titolare dopo la debacle del Bentegodi, e sebbene sia andato vicino al goal in una circostanza, non ha mai dato l’impressione di smistare in maniera fluida il gioco, perdendo anzi dei palloni sanguinosi in uscita. Anche il “Benta” e l’ex Psg non hanno impressionato, rendendo manifesta quella mancanza di tecnica e di qualità nella zona nevralgica del campo che volente o nolente, Cherubini dovrà essere in grado di sopperire.

Calciomercato Juventus, nessun rinnovo per Tolisso | Sfida a Roma ed Inter

Tanti sono i profili accostati alla Juventus per gennaio, a cominciare da Denis Zakaria, ma non solo. Nelle ultime ore è ritornata in auge anche la candidatura di Corentin Tolisso, centrocampista francese in forza al Bayern Monaco, che non ha rinnovato il suo contratto in essere con i bavaresi, in scadenza nel 2022. Come riferito da Kicker, sebbene l’intenzione di Nagelsmann sia quella di voler continuare a puntare su di lui anche nelle prossime stagioni, al momento la proprietà non ha imbastito alcun tipo di dialogo con l’entourage dell’ex Lione. Motivo per il quale, Roma, Inter e Juventus, oltre a diversi club europei, hanno cominciato a monitorare la situazione con interesse, anche perché il costo del cartellino complessivamente non dovrebbe superare i 7-8 milioni di euro.