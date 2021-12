Juventus, sorteggio Champions | Lo spauracchio e l’incognita

La Juventus ha chiuso il suo cammino nella prima fase a gironi di Champions League come meglio non poteva, con una vittoria sugli svedesi del Malmoe.

Tre punti che hanno consentito alla formazione allenata da Massimiliano Allegri di chiudere al primo posto nel suo girone, mettendosi alle spalle i campioni in carica del Chelsea che hanno compiuto un passo falso contro lo Zenit. Un risultato decisamente a sorpresa che sottolinea il rendimento di Dybala e compagni lontano dall’Italia. Impossibile aspettarsi di meglio. Proprio l’atteggiamento visto in Champions è quello da replicare in campionato se si vorrà compiere una straordinaria rimonta. Adesso l’attenzione dei tifosi si sposta inevitabilmente al sorteggio degli ottavi di finale, che si terrà lunedì 13 dicembre. Quale sarà l’avversario designato per la Juve? Si aspetta con ansia l’esito dell’urna.

Juventus, tra le possibili avversarie c’è la corazzata Psg

C’è da dire che il gruppo delle squadre potenzialmente da affrontare è ancora incompleto. C’è infatti una incognita legata al match Atalanta-Villarreal che si recupera oggi. Se gli spagnoli riusciranno a chiudere davanti alla squadra di Gasperini saranno un avversario abbinabile in più. Altrimenti la Juventus potrebbe trovarsi di fronte una tra Psg, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Benfica e Salisburgo. Le ultime tre sarebbero senz’altro un abbinamento gradito ai tifosi. Se l’Atletico di Simeone pare essere comunque una squadra con la quale poter duellare alla pari, c’è invece da temere lo spauracchio Psg. Messi e compagni hanno chiuso il loro girone al secondo posto dietro il Manchester City di Guardiola e sono senz’altro la squadra che tutti vogliono evitare. Una rosa piena di campioni in tutti i reparti e un attacco formidabile. Certo, nessuna formazione è imbattibile e la Juve vuole sognare in grande, ma senz’altro riuscire a scansare i parigini nel sorteggio sarebbe cosa gradita.