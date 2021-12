Il calciomercato della Juventus potrebbe essere animato da un clamoroso ritorno alla corte di Max Allegri. Si tratta del bosniaco Pjanic.

La notizia è stata lanciata da Fichajes.net che spiega come Miralem Pjanic non sia contento della sua esperienza al Besiktas. Dalla Turchia fanno sapere che l’addio è molto probabile. Le indiscrezioni confermano che i bianconeri turchi stanno pensando di rivedere l’accordo con l’FC Barcelona. Questo affinché il bosniaco possa riorganizzarsi e quindi rilanciarsi nel club che rileverebbe il prestito. A monte il discorso è sempre lo stesso: si presume che non rientrerà nei piani del centrocampo guidato da Xavi Hernández.

Pjanic e la Juventus

A questo punto entrano in campo la Juventus e Massimiliano Allegri. Come i più ricorderanno, in estate il centrocampista fu ad un passo dal tornare a Torino senza che però l’affare andasse in porto. Attese per settimane il via libera definitivo, ma il Barcellona non diede mai l’ok all’operazione. A quel punto, l’ultimo giorno di mercato, si è trasferito ad Istanbul cercando di rilanciare la propria carriera. Al Camp Nou giocò pochissimo con De Boer, segno che lo scambio con Arthur fu un errore clamoroso. Adesso Pjanic può tornare alla Juventus a dettare i ritmi. Allegri non vede l’ora.