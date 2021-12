Calciomercato Juventus e Inter, colpo dal Psg: lo cedono in prestito

Juventus e PSG potrebbero dar vita ad un affare che converrebbe ad entrambi. A Torino potrebbe sbarcare un centrocampista olandese.

Attenzione all’asse Parigi-Torino. Secondo quanto riportato dal sito calciomercato.it, Georgino Wijnaldum potrebbe davvero rappresentare il regalo dopo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, dopo che, come riferito da Sky Sports UK, il Psg avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’ex Liverpool in prestito.. La Juventus segue da vicino la situazione circa l’insoddisfazione del calciatore olandese. Anche l’Inter, tuttavia, è sulle tracce dell’olandese da un po’ di tempo. Anche in questa circostanza i soldi del passaggio del turno potrebbero essere d’aiuto, così come l’uscita di qualche calciatore in esubero come Vecino e Vidal.

Wijnaldum e la destinazione Premier League

La destinazione più possibile per Wijnaldum, tuttavia, appare essere la Premier League, dove non mancano le disponibilità economiche. Attenzione, però, anche ad altre piste, come può essere quella che porta al Barcellona. I blaugrana avevano mostrato interesse in passato per il giocatore. In Serie A il calciatore olandese farebbe comodo davvero a tantissime squadre. Sarebbe certamente un innesto importante per la Roma di Mourinho ma la spesa da affrontare per lo stipendio non è certo poca. Più facile immaginare Wijnaldum alla Juventus: i bianconeri sono alla ricerca di qualità a centrocampo e la partenza di Ramsey. Il punto è molto semplice: i bianconeri possono fare mercato? In caso di risposta affermativa, la soluzione di cui sopra andrebbe tenuta in debita considerazione.