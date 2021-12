JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, Mr 80 milioni non convince: è derby

Calciomercato Juventus, permangono sempre più dubbi sulla sua permanenza in bianconero: si scatena il derby per lui.

Contro il Malmoe, alla luce delle molte assenze, Allegri ha fatto ricorso ad un centrocampo atipico, con Bentancur e Rabiot mezzali e Arthur schierato play davanti alla difesa, con il compito di dettare i tempi di gioco. Il brasiliano, però, salvo sporadiche sortite offensive, ha faticato più del dovuto a calamitare palloni e manovra, riuscendo poche volte ad imbeccare in verticale Kean e Morata. L’ex Barcellona non è incedibile, e se dovesse arrivare un’offerta importante a gennaio, Cherubini non potrebbe non prenderla in considerazione.