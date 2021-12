Calciomercato Juventus, De Ligt-Bayern Monaco: annuncio bomba di Raiola

Calciomercato Juventus, annuncio bomba di Raiola su de Ligt: ecco quello che ha detto il procuratore in un’intervista a Sport 1

Ha rilasciato un’intervista a Sport 1, testata tedesca, Mino Raiola. E come sembra non è stato banale. Svelando quali sono (o non sono) le offerte arrivate per Pogba, che a fine stagione salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe lasciare il Manchester United, e parlando anche di un altro suo assistito, de Ligt.

“Abbiamo tante offerte, inclusa quella del prolungamento di contratto con il Manchester United – ha spiegato Raiola su Pogba– e vedremo quello che sarà meglio per lui. Vederlo in Bundesliga? Difficile, vista la politica delle squadre tedesche sui salari. Potrebbe permetterselo solo il Bayern Monaco. Non abbiamo ancora ricevuto una loro offerta, ma potrebbe arrivare presto. Ne sapremo di più tra due mesi”.

Calciomercato Juventus, la bomba su de Ligt

Ma il pezzo forte, per i tifosi sia bianconeri che quelli bavaresi, doveva ancora arrivare. Perché Raiola ha spiegato che il difensore olandese era davvero a un passo dalla cessione. E questo conferma che il prossimo anno, molti club, potrebbe di nuovo tentare un assalto importante. “Sapevate che lo avevamo quasi portato a Monaco? – ha detto ancora – c’erano stati diversi colloqui, la cosa poi non è andata a buon fine”.

Insomma, la situazione di de Ligt, anche per il futuro, è ancora tutta da decidere. Non ci sono certezze che il difensore possa rimanere in bianconero anche la prossima stagione, soprattutto se non arrivasse una qualificazione alla prossima Champions League. Una situazione, questa, da tenere sott’occhio. Intanto la bomba è stata sganciata.