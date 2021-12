Juventus, Venezia nel mirino | Gli ultimi dubbi di Allegri

Ultimi dubbi di formazione per la Juventus di Allegri che domani pomeriggio scenderà in campo per affrontare il temibile Venezia.

Missione tre punti in laguna per Dybala e compagni, che dopo aver chiuso al primo posto il girone di Champions League ora devono ripartire con lo stesso spirito in campionato. Battere il Venezia non sarà affatto semplice, finora ha dimostrato di essere una squadra pronta a giocarsela sempre a viso aperto. E la stanchezza potrebbe essere un fattore da non sottovalutare per la Juventus. Il calendario è fitto e le energie da spendere in questa fase della stagione sono sempre di meno. Ancora qualche dubbio di formazione dunque per il tecnico, dubbi che saranno sciolti probabilmente soltanto qualche ora prima del fischio d’inizio.

Juventus, coperta corta a centrocampo a Venezia

Indubbiamente il tecnico dovrà capire le condizioni fisiche di alcuni suoi uomini prima di decidere l’undici titolare. McKennie è sulla via del recupero ma è stato escluso dai convocati al pari di Arthur, coperta dunque cortissima sulla linea mediana considerato che non ci sarà a disposizione nemmeno Ramsey.

In difesa a destra Allegri potrebbe rilanciare De Sciglio dal primo minuto, con il ballottaggio Alex Sandro-Pellegrini a sinistra. Bonucci titolare dopo aver riposato nelle ultime uscite. Non è da escludere che l’allenatore possa dare fiducia al giovane italiano. A centrocampo Cuadrado e Bernardeschi saranno gli esterni, in mezzo Locatelli è sicuro di una maglia. L’altro ballottaggio riguarda Bentancur e Rabiot con il primo favorito. In attacco Dybala è convocato, occhio alle sorprese. L’argentino comunque dovrebbe giocare dal primo minuto in coppia con Morata.