Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Sarà il primo affare di gennaio

Ieri pomeriggio importante incontro alla Continassa con uno degli agenti più ricercati di questi giorni. Intesa per il trasferimento di Ramsey.

La Gazzetta dello Sport dà un importante aggiornamento sul calciomercato della Juventus. In particolare in uscita, elemento scatenante per poi arrivare a qualcosa di interessante in entrata. Dicevamo però delle manovre per sfoltire l’organico. Qualcosa si muove sul fronte Ramsey. Il gallese, ancora out per infortunio dopo aver rimediato un problema al flessore con la sua nazionale, è ormai ai margini della squadra bianconera. La separazione a gennaio sembra la soluzione più logica, ma non semplice. Ieri per parlare proprio

di questo è andato alla Continassa l’agente di Aaron, David Baldwin. Con il procuratore la dirigenza bianconera ha cercato una soluzione che possa soddisfare entrambi.

Ramsey, no alla risoluzione

Ramsey è legato alla Juventus da un contratto fino al 2023 da 8 milioni a stagione. Da almeno un paio di sessioni di mercato proprio l’ingaggio spaventa ogni possibile compratore. L’incontro è servito se non altro per escludere la possibilità di una risoluzione del contratto, che avrebbe costi troppo alti per il club. Si lavorerà quindi a una cessione “tradizionale” a gennaio. e’ ciò che servirebbe anche alla Juventus per liberare un posto in rosa per un possibile rinforzo a centrocampo. Intanto dall’Inghilterra rimbalzano voci di interessamento di Everton e Newcastle, ma al momento non sono arrivate offerte concrete.