Calciomercato Juventus, addio al bomber | C’è il Barcellona

By

Calciomercato Juventus, il Barcellona sarebbe piombato sul bomber voluto dai bianconeri e l’avrebbe identificato come prossimo colpo.

Calciomercato Juventus, nonostante l’eliminazione prematura dai gironi della Champions League, quasi un record negativo per i balugrana, la squadra di Xavi pensa già al presente ma anche al futuro ed è per questo che gli obiettivi sono di rifondare completamente la squadra ancora troppo legate all’ex Lionel Messi. La volontà è, appunto, quella di rivoluzione l’intera squadra partendo quindi da ogni settore, in primis l’attacco. Stando alle ultime indiscrezioni il nome preferito proprio dall’ex calciatore spagnolo Xavi è un nome che circola nel mercato bianconero. Si parla di un interessamento a negoziare fin da subito Julian Alvarez il bomber del River Plate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, affondo a zero e Juventus al tappeto: “colpa” dell’ex

Barcellona pronta a negoziare il bomber del River Plate: Julian Alvarez

Giocatore giovane ma già dallo score formidabile, non è un caso infatti che ad interessarsi in prima persona al talento argentino ci sia la Juventus che lo valuta come potenziale nuovo attaccante di Allegri. Ma la crisi del Barcellona, sia economia ma che dal punto di vista dei risultati, potrebbe convincere la dirigenza ad agire da subito. Infatti il primo, vero, obiettivo potrebbe essere proprio lui: Alvarez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Arthur con lo scambio: il ribaltone è servito

Giocatore che piace anche molto alla Juventus ancora a caccia di un bomber da affiancare a Dybala. Il phisique du role sembra quello giusto: fiuto del gol ma anche molto tecnica e abile a destreggiarsi in area. Da oggi i bianconeri potrebbero, però, avere una rivale in più: il Barcellona di Xavi.