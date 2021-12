Calciomercato Juventus, l’agente ammette | “Può partire a gennaio”

Con l’avvicinarsi del prossimo mese di gennaio si infiammano sempre più le voci di calciomercato, in entrata e in uscita, in casa Juventus.

Non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che già nel prossimo mese di gennaio ci saranno dei cambiamenti in casa Juve. La rosa va rinforzata per puntare sempre più in alto e se c’è un reparto che potrebbe vedere delle novità in arrivo è il centrocampo. Eventuali volti nuovi però arriveranno solo in caso di cessioni. Ramsey è destinato a partire e potrebbe non essere il solo. Anche il mediano ex Barcellona Arthur infatti pare destinato a continuare la sua carriera altrove. E conferme sono arrivate in tal senso anche nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, ad Arthur interessati club di Liga e Premier

Il giornalista Nicolò Schira ha riportato su Twitter le parole dell’agente del centrocampista brasiliano, Pastorello, intervistato da Tuttosport. “Può lasciare la Juventus a gennaio, il suo stile di gioco non è quello ideale guardando al pensiero tattico di Allegri. Ha bisogno di giocare per non perdere la maglia della nazionale brasiliana e a lui sono interessati club della Liga e della Premier League”.

#Arthur’s agent (F.Pastorello) confirms to Tuttosport: “He could leave #Juventus in January. His skills is not the ideal for #Allegri’s football idea. He needs to play in order not to lose the Brazil National Team. There are interests from Liga and Premier League”. #transfers https://t.co/QF3wdvyGXI — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 11, 2021

Una conferma dunque riguardo la possibile partenza del calciatore brasiliano verso altri lidi già nelle prossime settimane. Oggi non farà parte della squadra che giocherà contro il Venezia. Ieri Arthur è arrivato in ritardo alla rifinitura e Allegri non lo ha inserito nella lista dei convocati.