Calciomercato Juventus, il piano di gennaio | Chi può partire e chi arrivare

Gennaio si avvicina e per il calciomercato della Juventus stanno per arrivare delle settimane davvero bollenti. Con possibili novità in arrivo.

Ringiovanire, rinnovare e guardare sempre al bilancio. La Juventus ha le idee chiare sul suo futuro e non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera è al lavoro da tempo per mettere a segno quei colpi necessari per rendere sempre più forte la rosa di Allegri. La tifoseria attende con ansia novità e intanto sogna in grande. Il tecnico è stato richiamato a Torino per aprire un nuovo ciclo vincente e attende a sua volta quei giocatori adatti alle sue idee di calcio. Cosa può succedere nelle prossime settimane?

Calciomercato Juventus, Vlahovic e Scamacca gli obiettivi per l’attacco

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione sui possibili movimenti di gennaio in casa bianconero. Per eventuali nuovi arrivi serviranno prima le cessioni. Anche per avere a disposizione un gruzzoletto da reinvestire sul mercato. I maggiori indiziati per partire sono Ramsey (il club avrebbe un sostanzioso risparmio sul monte ingaggi) e Kulusevski, che ha mercato in Premier League dove è seguito da Arsenal e Tottenham. Anche Arthur potrebbe lasciare il club a gennaio, con Allegri che accoglierebbe a braccia aperte Zakaria del Borussia Moenchengladbach. Che è in scadenza di contratto e potrebbe essere un colpo low cost, anche per anticipare la concorrenza. Non si esclude però qualche nome a sorpresa. Con i soldi incassati la Juventus andrebbe poi all’assalto del centravanti. Con Vlahovic che rimane il primo nome sulla lista, anche se c’è un altro obiettivo importante. Ovvero Scamacca del Sassuolo, bomber giovane sul quale fare un importante investimento per il futuro.