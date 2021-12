Formazioni ufficiali Venezia-Juventus: le scelte di Allegri per provare a trovare continuità in campionato. La decisione su Cuadrado.

Dopo aver ottenuto in maniera anche rocambolesca il primato nel proprio girone di Champions, la Juventus si presenta sul campo del Venezia con la consapevolezza di non poter più sbagliare: sono sette i punti che separano i bianconeri dall’Atalanta quarta, e i margini di errore si sono assottigliati sempre di più.

Dopo aver fatto rifiatare alcune pedine importanti contro il Malmoe, Allegri si riaffida nuovamente a quelle pedine che in questo frangente della stagione offrono maggiori garanzie. A cominciare dal modulo: sarà nuovamente 4-2-3-1, con tre “trequartisti” a sostegno dell’unica punta, che tanto bene ha portato contro Salernitana e Genoa: il 3-5-2 visto all’opera qualche giorno fa è apparsa come una soluzione tampone, e non ha convinto del tutto soprattutto in termini di prolificità offensiva e di fluidità della manovra. Con Chiesa e Mckennie out, Kulusevski fuori per i postumi dell’operazione ai denti ed Arthur punito per essersi presentato alla rifinitura in ritardo, ecco l’undici titolare di scena al “Penzo”.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Modolo, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen​.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata.