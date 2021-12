Venezia-Juventus probabili formazioni | Novità in difesa

Tutto pronto per Venezia-Juventus, partita della diciassettesima giornata di Serie A che si gioca oggi sabato 11 dicembre alle 18. Le probabili formazioni.

Missione tre punti partita per una Juventus che in questo mese di dicembre deve andare davvero a tutta per cercare di rosicchiare punti a chi sta davanti e dunque riuscire a rientrare nella corsa per le prime quattro posizioni. Anche se ci saranno diverse assenze, l’undici bianconero cercherà di piazzare un altro colpo sul campo del Venezia. Massima concentrazione necessaria, perché i lagunari hanno dimostrato finora di essere una squadra che gioca senza alcun timore reverenziale. Dopo aver conquistato il primo posto nel girone di Champions League, adesso la Juventus potrà concentrarsi nelle prossime settimane solo sul campionato. E i tifosi si aspettano una rimonta che sembra difficile ma non impossibile per Dybala e compagni. A patto però di non perdere terreno per strada.

In casa Juve ci sono ancora alcuni dubbi di formazione da sciogliere per Allegri, che si ritrova con diverse assenze a centrocampo e dunque poche opportunità di scelta. Cuadrado dovrebbe essere avanzato sulla linea dei centrocampisti, con Bernardeschi sulla sinistra e Locatelli sicuramente in mezzo. Impossibile pensare di poter rinunciare a lui. L’ultima maglia se la giocano Bentancur e Rabiot. In attacco Dybala e Morata dovrebbe essere la coppia prescelta dal tecnico, mentre in difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto De Sciglio. Al centro tornerà Bonucci, a sinistra Pellegrini proverà a scalzare Alex Sandro ma è il brasiliano il favorito.

Le probabili formazioni di Venezia-Juventus

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ampadu, Caldara, Haps; Busio, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Johnsen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.