Venezia-Juventus streaming | Come vedere il match in diretta su Dazn

Venezia-Juventus streaming: le probabili formazioni

I bianconeri vanno a caccia di altri tre punti per continuare la loro rincorsa alle posizioni che contano. Ma occhio ad un Venezia che cercherà di vendere cara la pelle. La partita verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN . Telecronaca di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Marco Parolo. Già dallo scorso anno non è più disponibile su Dazn il mese di prova gratuito e così per chi vorrà vedere la partita sarà indispensabile attivare l’abbonamento mensile al prezzo di 29,99 euro. Non sono previsti costi di attivazione né di disattivazione. Clicca qui per vedere la partita se hai già DAZN Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.Ancora qualche dubbio per Allegri relativamente all’undici della Juventus che scenderà in campo. In difesa dovrebbe rivedersi Bonucci dal primo minuto, con possibile chance per De Sciglio a destra. A centrocampo Bentancur con Locatelli, in attacco invece il tecnico dovrebbe affidarsi ancora a Morata e Dybala.Romero; Mazzocchi, Ampadu, Caldara, Haps; Busio, Vacca, Crnigoj; Aramu, Henry, Johnsen.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.Venezia-Juventus streaming, dove vederla, streaming no. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sitomolto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.