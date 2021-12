Calciomercato Juventus, “vendetta” Conte | Lo porta via a zero

Calciomercato Juventus, l’ex Antonio Conte pronto a chiudere a parametro zero uno degli obiettivi in difesa.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono attenti a rinforzare tutti i settori del campo, tra i possibili colpi, negli scorsi giorni, si era parlato di un giocatore in uscita dal Chelsea: Andreas Christensen, stando però all’indiscrezione inglese del ‘Daily Star’ avrebbe già le lusinghe dell’ex Antonio Conte pronto a chiuderlo a parametro zero fin da subito. L’ex allenatore di Juventus e, appunto, Chelsea vorrebbe rinforzare la difesa con un giocatore sicuro, che ricopre, appunto, le caratteristiche di Christensen.

Conte vuole Christensen del Chelsea | Operazione a zero

Andreas Christensen, difensore del Chelsea va in scadenza con i londinesi ed è pronto ad affrontare una nuova avventura. Il danese si libererà a zero in estate: giugno 2022 la deadline definitiva. Con i londinesi che non sembrano vicini al rinnovarlo ancora per qualche anno.

Nonostante un settore abbastanza avanzato con l’età, Thiago Silva a fine stagione potrebbe lasciare, così come Azpilicueta, Tuchel vorrebbe comunque provare a trattenere il giocatore ma a questo punto non sarà semplice. Gli scenari potrebbero, appunto, vederlo fuori dall’Inghilterra scegliendo la Serie A per sposare il progetto bianconero, oppure continuare in Inghilterra e andare al Tottenham del già citato Antonio Conte che l’avrebbe identificato proprio come grande acquisto da fare in difesa. Staremo a vedere dunque quello che succederà, con la piena consapevolezza che il giocatore potrebbe salutare il Chelsea a zero a giugno 2022.