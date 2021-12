Calciomercato Juventus, colpaccio dall’Atalanta | Rottura totale: 20 milioni!

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero in vantaggio sul giocatore. Previsto l’affondo già nel mercato di gennaio.

Solo sette presenze in sedici giornate di campionato. Certo, i guai fisici hanno recitato la loro parte, ma nessuno poteva aspettarsi un utilizzo così scarso. Non per uno che nella scorsa stagione si è confermato uno dei centravanti più prolifici della Serie A con ben ventidue gol e una serie di prestazioni da urlo. Luis Muriel, al momento, non è altro che una riserva di lusso nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

L’allenatore piemontese gli preferisce Zapata e lo utilizza con il contagocce, nonostante lui si faccia trovare spesso pronto quando viene chiamato in causa. Un esempio? La partita di Champions League contro lo Young Boys, in cui è stato decisivo su calcio di punizione che ha permesso ai nerazzurri di evitare la sconfitta.

Calciomercato Juventus, Muriel verso Torino

Non un bel momento per Luis Muriel. Che tra l’altro ha pure subito un furto in casa durante l’ultimo match della sua Atalanta contro il Villarreal. L’attaccante colombiano si trova bene a Bergamo ma vorrebbe giocare di più. E non è escluso che decida di chiudere anzitempo la sua avventura in Lombardia. Ha quasi 31 anni e il sogno è quello di giocare in una grande piazza: in Italia sono molte le squadre interessate a lui.

Lo vogliono Lazio e Roma, come riportato dal Corriere di Bergamo, ma anche Milan, Inter e Juventus. E l’interesse dei bianconeri sarebbe accresciuto negli ultimi tempi, complice pure la necessità di trovare un centravanti che assicuri un buon numero di gol. Il costo del cartellino di Muriel non è spropositato: con 20 milioni l’Atalanta lo lascerebbe andare senza problemi.