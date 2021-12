Calciomercato Juventus, ritorno e partenza | Può tornare in Europa

Il calciomercato della Juventus si appresta ad infiammarsi nel prossimo mese di gennaio con possibili acquisti e cessioni dei bianconeri.

Le prossime settimane saranno molto importanti per capire quali novità ci saranno nell’organico di Massimiliano Allegri. La Juventus ha la necessità di effettuare diverse operazioni per ringiovanire e rinnovare la rosa, ma non può appesantire troppo il monte ingaggi. E per questo motivo sono in programma anche delle cessioni. C’è da gestire anche la situazione legata a Douglas Costa. Il calciatore brasiliano è stato prestato in patria al Gremio, ma la sua squadra ha disputato un campionato disastroso. E alla fine è arrivata la retrocessione, che di fatto mette fine alla sua esperienza. Costa dunque tornerà in Italia alla Juventus, ma potrebbe rimanerci per poco. Difficilmente infatti l’esterno offensivo verrà blindato da Allegri, considerato che nel suo ultimo periodo juventino non aveva brillato.

Calciomercato Juventus, il Siviglia interessato a Douglas Costa

Probabile dunque che per il calciatore ci sia un ritorno in Italia sì ma anche una nuova partenza. Pare che tuttavia non manchino le squadre interessate a lui. Come riporta Sportmediaset, nel futuro di Douglas Costa potrebbe esserci di nuovo l’Europa. Sulle tracce del calciatore brasiliano infatti pare esserci il Siviglia, a caccia di esterni offensivi. Potrebbe essere per gli spagnoli un ottimo affare low cost, considerando che il contratto con la Juventus è in scadenza a giugno. Il club bianconero non si opporrebbe alla sua partenza, anche se chiaramente non potrebbe chiedere una somma alta per la sua cessione. Una trattativa che dunque potrebbe decollare nelle prossime settimane.