Calciomercato Juventus, Icardi ad un bivio | C’è anche un “ex”

Calciomercato Juventus, Icardi ad un bivio: si valuta il ritorno in Italia ma c’è anche un ‘ex’ interessata ad averlo.

Calciomercato Juventus, non ci sarebbe infatti più nessun veto per Icardi. Il bomber del Psg adesso è ad un vero e proprio bivio, il ritorno in Italia, in Serie A, laddove con l’Inter diventò un campione consolidato e capitano o il sogno spagnolo, al Barcellona. Proprio così, perché come riferisce ‘Calciomercato.it’, ai tempi del Barcellona, c’era Lionel Messi a porre un veto su Icardi, ancora per quella questione non chiarita e mai dichiarata dell’amico Maxi Lopez. Ebbene, adesso senza Messi Icardi potrebbe davvero raggiungere Barcellona e Xavi acconsentirebbe al trasferimento.

Icardi verso il Barcellona

Il futuro del bomber dunque potrebbe essere anche in Liga, perché già in passato il Barcellona l’aveva cercato. Da capire dunque la fattibilità già nel mercato di gennaio ma a questo punto la Juventus avrebbe un’avversaria in più e decisamente importante da affrontare.

C’è invece da considerare sempre l’interesse del Milan di Pioli, altra squadra che negli ultimi giorni si è fatta sotto per trovare un nuovo bomber capace di fare la differenza. A scegliere, come sempre, sarà il giocatore, consapevole di avere ben tre squadre interessate a lui: staremo a vedere quello che succederà ma il Barcellona sembra intenzionata, davvero, a fare sul serio per l’assalto ad Icardi.