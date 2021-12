Calciomercato Juventus, senza Champions addio al bomber | L’affare può saltare

Calciomercato Juventus, l’obiettivo bianconero vuole un club che partecipi alla massima competizione continentale.

Dusan Vlahovic sogna in grande. Il giovane centravanti serbo è sulla cresta dell’onda e sembra avere le idee molto chiare a proposito del suo futuro. Ieri ha messo a segno un’altra doppietta, stavolta alla Salernitana. Adesso i gol sono quindici in appena diciassette partite di campionato e nelle prossime due potrebbe addirittura battere il record di Cristiano Ronaldo, che nel corso del 2020 ne realizzò ben 33 con la maglia della Juventus. Ovvio che il prezzo del suo cartellino lieviti ogni giorno che passa.

Con questi numeri, poi, è inevitabile. Lui nel frattempo ha già fatto intendere che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia della Fiorentina. Non ha intenzione di rinnovare, ma nemmeno di andare via già durante il mercato di gennaio. Vuole chiudere la sua esperienza a Firenze regalando un piazzamento europeo alla Viola, traguardo che in riva all’Arno inseguono da ormai troppi anni.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a rischio se i bianconeri non chiuderanno tra le prime quattro

Vlahovic rappresenta il grande sogno della Juventus ma l’indiscrezione riportata questa mattina sulla Gazzetta dello Sport inquieta non poco i tifosi bianconeri. Già, perché il centravanti della Fiorentina vorrebbe approdare in un club che sia in grado sin da subito di puntare alla vittoria della Champions League. Competizione che lui non vede l’ora giocare per affermarsi anche ad alti livelli.

E dunque l’affare rischia di complicarsi se i bianconeri dovessero clamorosamente mancare uno dei primi quattro posti. Dopo il pareggio di Venezia il divario dalla quarta posizione, ad oggi di ben sei punti, potrebbe addirittura aumentare.