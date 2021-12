Calciomercato Juventus, missione bomber | No al ritorno in serie A

Tante voci di calciomercato riguardano la Juventus mentre ci si avvicina alla riapertura delle trattative nel prossimo mese di gennaio.

Quale sarà la priorità della squadra bianconera? Questa prima fase della stagione ha evidenziato dei limiti importanti della squadra di Allegri, soprattutto in fase offensiva. Alla Juventus sembra mancare soprattutto quel calciatore in grado di fare la differenza in zona gol, di essere incisivo davanti la porta e riuscire a mettere a segno almeno 20 gol a stagione. La partenza di Ronaldo non sembra essere stata colmata con gli arrivi dei giovani Kaio Jorge e Kean. Ed è per questo motivo che probabilmente la dirigenza cercherà un nuovo centravanti, un elemento di spessore internazionale. Si stanno facendo nelle ultime ore molti nomi, su tutti quello di Mauro Icardi che potrebbe arrivare dal Psg. Una pista verosimile, visto che il calciatore in Francia non è un titolare fisso.

Calciomercato Juventus, Cavani non sembra interessare ai bianconeri

Ma negli ultimi mesi si è parlato anche di un centravanti molto esperto, che tra l’altro conosce bene la serie A per averci giocato con la maglia del Napoli. Stiamo parlando ovviamente di Edinson Cavani. Il calciatore uruguaiano è in scadenza di contratto con il Manchester United ed è pronto a cambiare aria, anche per trovare più spazio rispetto a quello trovato finora. Tra le possibili opzioni per il futuro del bomber ci sarebbe anche la Juventus, che però non sembra essere molto interessata alle sue prestazioni. Come riporta Sportmediaset a frenare ogni possibile trattativa per il “Matador” sarebbe l’ingaggio alto (5 milioni di euro a stagione) oltre che la carta d’identità del calciatore, che ha compiuto già 34 anni. I bianconeri infatti stanno ringiovanendo l’organico e cercano un elemento decisamente più giovane.